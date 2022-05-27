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Кремль увидел противоречия в заявлениях руководства Украины

Пресс-секретарь Путина Песков отметил противоречия в заявлениях руководства Украины

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Руководство Украины постоянно делает противоречащие друг другу заявления, что не позволяет понять намерения Киева. На это обратил внимание пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это не позволяет в полной мере понять, чего же хочет украинская сторона и готова ли она проявить трезвый подход и осознать реальное положение дел», — сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что переговоры между Россией и Украиной сейчас заморожены по инициативе Киева.

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22 мая помощник президента России и глава делегации Москвы на переговорах Владимир Мединский обвинил Украину приостановке диалога между странами. Он заявил, что российская сторона еще в апреле передала Киеву проект договора с рядом согласованных позиций.

29 марта в Стамбуле прошли последние очные переговоры между странами. По словам Мединского, на встрече российская сторона получила письменное подтверждение намерений Украины отказаться от вступления в НАТО, закрепив за страной нейтральный статус.

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Константин Лысяков
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