Бывшего сторожа осудили на 11 лет за убийство россиянина из обреза ружья

В Дзержинске 70-летнего пенсионера осудили за убийство знакомого, ударившего его по лицу

В Дзержинске 70-летнего пенсионера осудили на 11,5 года за убийство россиянина. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Нижегородской области Юлия Склярова.

По данным следствия, утром 13 июля 2021 года на территории садового товарищества «Луч» подсудимый несколько раз выстрелил в 40-летнего знакомого на глазах у его жены и маленькой дочери. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. После подсудимый явился в полицию с повинной.

Позже в СКР выяснили, что за два года до трагедии фигурант, который тогда работал сторожем в СНТ, узнал о том, что потерпевший совершил хищение, и сообщил об этом правоохранителям. Мужчину осудили, он освободился из колонии летом 2021 года. После этого он пришел к бывшему сторожу и ударил его по лицу за то, что он сдал его полиции. После этого визита оскорбленный пенсионер взял обрез, пришел на участок к обидчику и совершил убийство.

Ранее сообщалось, что в Амурской области суд арестовал мужчину, расстрелявшего соседей из охотничьего ружья.