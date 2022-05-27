Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Apple отказалась открывать iPhone для всех

Apple выступила против загрузки приложений на iPhone в обход App Store

Фото: Laurenz Heymann / Unsplash

Apple раскритиковала законопроект, который разрешает устанавливать на iPhone приложения из сторонних источников. Об этом сообщает издание Appleinsider.

В конце мая сенатор США Эми Клобушар представила новую версию «Американского закона о выборе и инновациях», который разрешает устанавливать на смартфоны приложения из сторонних источников. Ожидается, что, согласно закону, Apple будет обязана открыть свою платформу для загрузки контента всем желающим создателям приложений. Компания прокоменнтировала законопроект, выступив против введения подобной меры.

По словам представителей Apple, практика загрузки приложений в обход App Store «дала бы возможность злоумышленникам, желающим атаковать пользователей, в том числе детей, сделать это с помощью вредоносных программ и мошеннических действий». Также в корпорации заявили, что свободная загрузка программ на iPhone и другие девайсы позволит недобросовестным разработчикам бесконтрольно отслеживать действия пользователей.

«Мы считаем, что предлагаемые средства правовой защиты далеко не обеспечивают защиту, в которой нуждаются потребители, и призываем законодателей внести дальнейшие изменения, чтобы избежать этих непредвиденных последствий», — подчеркнули в Apple.

В середине апреля руководитель Apple Тим Кук рассказал, почему на iPhone нельзя устанавливать приложения из альтернативных магазинов. По его словам, актуальные ограничения защищают пользователей от слежки и загрузки опасных программ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Кадыров заявил о взятии под контроль линии соприкосновения в Северодонецке
Глава Белгородской области сообщил об обстреле ВСУ села в регионе
В ЛНР сообщили о перехвате трех украинских ракет «Точка-У»
Дзюба отказался от перехода в китайский клуб
Захарова прокомментировала причину внесения Киссинджера в базу «Миротворца»
Стало известно об обнаружении в Мариуполе захоронения тел украинских военных
Специалист по интерьеру перечислила признаки морально устаревшей квартиры
Подмосковная «резня» газонокосилкой попала на видео
Илон Маск нашел плюсы в экономических проблемах США
СКР изучит найденные в Гатчине останки убитых фашистами людей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.