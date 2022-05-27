Иран предложил России обменять запчасти и турбины на поставки стали

Press TV: Иран может экспортировать в Россию запчасти и турбины в обмен на поставки стали

Иран предложил России экспортировать запчасти для автомобилей и газовые турбины в обмен на поставки стали. Об этом сообщил телеканал Press TV со ссылкой на министра торговли, промышленности и шахт Ирана Сейеда Резу Фатеми Амина.

Отмечается, что Москва может импортировать необходимое сырье для металлургической и горнодобывающей промышленности, в том числе цинк, алюминий и свинец. Тегеран готов наладить бартерную схему.

Министр торговли заявил, что Россия и Иран договорились о поставках комплектующих и ремонте турбин, которые эксплуатируются на российских электростанциях. Также стороны планируют проработать варианты сделок по обмену целого ряда товаров и сырья.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что в России выделено порядка 30 миллиардов рублей на поддержку автокомпонетной отрасли. Он указал, что дефицит компонентов за счет снижения производства ощутили все мировые производители. Антироссийские санкции, по его словам, в разной мере затронули грузовую и легковую технику, автобусы, коммерческие автомобили.

