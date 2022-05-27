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В Германии оценили опасность ОДКБ фразой «больше, чем безобидный бумажный тигр»

Handelsblatt счел, что ОДКБ представляет собой нечто большее, чем безобидный бумажный тигр

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Немецкая газета Handelsblatt оценила опасность Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для стран Запада. Автор статьи счел, что блок представляет собой «нечто большее, чем безобидный бумажный тигр».

Отмечается, что ОДКБ — это очень свободный союз, правила в нем мягче, чем в НАТО. Издание пишет, что Россия намеревается расширить его в ответ на вступление в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии и противопоставить усилившемуся объединению равноценную союзническую систему.

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Газета заявила со ссылкой на мнение экспертов НАТО, что ОДКБ пока не беспокоит альянс, поскольку в этой группе Российская Федерация является единственной страной с серьезным военным потенциалом. Организация расценивается Западом скорее как стратегический инструмент влияния Москвы в бывших союзных республиках.

Тем не менее, автор статьи называет проблемой лояльность союза по отношению к России, в случае конфликта его члены займут пророссийскую позицию. «То есть ОДКБ — все-таки нечто большее, чем безобидный бумажный тигр, и поэтому в определенном смысле она опасна», — резюмирует издание.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что у Организации договора о коллективной безопасности достаточно сил и средств, чтобы отреагировать на возможные угрозы в связи с расширением НАТО. Он подчеркнул, что союз является хорошим щитом для всех шести стран: России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении и Таджикистана.

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Марина Совина
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