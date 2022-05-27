В ЛДПР допустили ликвидацию ЕГЭ после отказа от Болонской системы

Лидер ЛДПР Слуцкий допустил ликвидацию ЕГЭ после отказа от Болонской системы

Избранный лидер ЛДПР Леонид Слуцкий допустил, что после отказа от Болонской системы Единый государственный экзамен (ЕГЭ) будет пошагово ликвидирован. Его слова приводит ТАСС.

Ранее политолог Екатерина Шульман (внесена Минюстом в реестр иноагентов) и ректор Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Андрей Рудской заявили, что после отказа России от Болонской системы образования в стране могут отменить проведение ЕГЭ.

25 мая стало известно, что в Государственной Думе приступили к работе над выходом России из Болонской системы образования. «Деколонизация нашего образования началась. На очереди — изменение или отмена ЕГЭ и дебюрократизация системы образования в целом», — подчеркнул вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой.

Россия присоединилась к Болонскому образовательному процессу в 2003 году. В его основе заложена двухуровневая система образования — бакалавриат и магистратура. Кроме того, российская система образования ведет подготовку кадров по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ пять-шесть лет.