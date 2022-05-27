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В США раскрыли сценарий отстранения Байдена от власти

Обозреватель The Spectator Грэй: республиканцы могут скоро объявить импичмент Байдену
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Республиканцы могут скоро объявить президенту США Джо Байдену импичмент. Такой план отстранения Байдена от власти раскрыл обозреватель The Spectator Фредди Грэй.

По его словам, республиканцы, которые стремительно набирают популярность из-за ухудшающейся экономической ситуации в США и низких рейтингов ободрения нынешнего главы государства, видели, как демократы использовали импичмент как «дубинку» для отстранения бывшего президента Дональда Трампа. Теперь же они намерены отомстить, считает журналист.

Отмечается, что республиканцы могут победить на выборах в Палату представителей в ноябре 2022 года из-за непопулярных решений Байдена, и тогда у них появится возможность запустить процедуру импичмента. Автор также полагает, что республиканцев может поддержать достаточное число демократов, уставших от плохого лидера. «Предстоящие два года американской политики могут стать самыми грязными за всю историю», — резюмировал обозреватель.

Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения Байдена опустился до рекордных 36 процентов на фоне растущей инфляции. Согласно результатам исследования Reuters/Ipsos, 59 процентов граждан США не одобряют его работу на посту президента, в поддержку главы государства высказались только 36 процентов, что на 6 процентов ниже, чем на прошлой неделе. Утверждается, что это самый низкий уровень одобрения за все время пребывания Байдена на посту.

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Марина Совина
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