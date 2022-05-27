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В Волгограде открылась выставка племенных овец и коз

В Волгограде открылась выставка племенных овец и коз из 12 регионов

Кадр: АНО «ОТВР»

В Волгограде открылась выставка племенных овец и коз, в ней участвуют более 300 животных. Об этом сообщает ОТР.

Участников выставки привезли из 12 регионов России, в том числе из Карелии, Ставрополья, Калмыкии, Дагестана.

Члены жюри оценивают общее развитие и размер животного, длину и толщину шерстинок, качество шерсти и ее засоренность. На выставке представлены 26 пород племенных овец и коз. Из них 12 тонкорунных, 6 не тонкорунных, 3 породы мясных овец, остальные – молочные.

Лидером выставки в тонкорунном овцеводстве – джалгинский меринос. Тонина его шерсти составляет 7,8 микрона, для сравнения средний показатель по стране – 22 микрона. Председатель СПК племзавод «Вторая пятилетка» Игорь Сердюков отметил, что эта порода создавалась в Калмыкии и Ставропольском крае. Она отличается мясными качествами, более скороспелая.

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Варвара Кошечкина
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