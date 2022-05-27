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Патрушев рассказал о брошенном Западом в Афганистане оружии

Секретарь СБ Патрушев: Запад бросил в Афганистане 300 тысяч единиц стрелкового оружия

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Западная коалиция, бежав из Афганистана, бросила там свыше 300 тысяч единиц тяжелого и легкого стрелкового оружия, более 1,1 тысячи единиц бронемашин и бронетранспортеров, а также около 40 самолетов и 40 вертолетов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, пишет РИА Новости.

По его словам, отдельным источником доходов являются нелегальные поставки оружия не только внутри Афганистана, но и за его пределами. В основном речь идет о вооружениях, которые были в огромных количествах брошены Западом при отступлении, добавил секретарь Совбеза.

«По нашим оценкам, речь идет о более чем 1100 единиц бронемашин и бронетранспортеров, порядка 40 самолетов и 40 вертолетов разной степени исправности, до 350 артиллерийских орудиях, 500 минометов, 250 единиц противотанковых и зенитных комплексов», — резюмировал Патрушев.

Ранее он заявил, что афганский народ не имеет отношения к терактам 11 сентября 2001 года в США, поэтому блокировка активов Афганистана Вашингтоном является циничным шагом. Кроме того, после ухода США из Афганистана Вашингтон вместе с союзниками продолжают негативно влиять на ситуацию в стране, добавил политик.

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Сергей Истомин
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