Китай призвал США изменить политику в отношении Северной Кореи
Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности (СБ) организации заявил, что Китай призывает США изменить свою политику в отношении Северной Кореи. Его слова приводит РИА Новости.
Цзюнь подчеркнул, что безопасность всех стран является неделимой. «И безопасность одной страны не может опираться на незащищенность других стран», — отметил он.
«Китай призывает все стороны проявлять сдержанность и Соединенные Штаты серьезно пересмотреть свою политику в отношении КНДР, идти в направлении общего урегулирования и учитывать законные озабоченности КНДР», — заявил дипломат.
Ранее Цзюнь предсказал человеческие потери и гуманитарные катастрофы из-за НАТО. По его мнению, расширение НАТО на восток не сделало Европу безопаснее, а также «посеяло семена конфликта».