Постпред КНР при ООН Цзюнь призвал США пересмотреть свою политику в отношении КНДР

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности (СБ) организации заявил, что Китай призывает США изменить свою политику в отношении Северной Кореи. Его слова приводит РИА Новости.

Цзюнь подчеркнул, что безопасность всех стран является неделимой. «И безопасность одной страны не может опираться на незащищенность других стран», — отметил он.

«Китай призывает все стороны проявлять сдержанность и Соединенные Штаты серьезно пересмотреть свою политику в отношении КНДР, идти в направлении общего урегулирования и учитывать законные озабоченности КНДР», — заявил дипломат.

Ранее Цзюнь предсказал человеческие потери и гуманитарные катастрофы из-за НАТО. По его мнению, расширение НАТО на восток не сделало Европу безопаснее, а также «посеяло семена конфликта».