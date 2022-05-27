Врач перечислила признаки наличия передающихся половым путем заболеваний

Врач Мириам Стоппард: боль в животе и выделения могут указать на ЗППП

Британский врач и телеведущая Мириам Стоппард перечислила признаки наличия скрытых заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП). По ее словам, боль в животе, температура и выделения могут указать на инфекционные заболевания и иметь опасные последствия для организма, если их вовремя не лечить,сообщает издание The Sun.

Врач обратила внимание на то, что боли в животе зачастую указывают на инфекционное заболевание женской репродуктивной системы. «Воспалительные заболевания органов малого таза всегда проверяются в первую очередь, если женщины жалуются на внезапную боль в нижней правой части живота», — уточнила Стоппард. Она добавила, что если боль сильная, то нужно срочно показаться терапевту или обратиться в отделение неотложной помощи.

При скрытых ЗППП, помимо боли, проявляются и такие симптомы как высокая температура или лихорадка, странные выделения из влагалища, дискомфорт или кровотечение во время секса, боли при мочеиспускании, болезненные и обильные менструации, а также кровотечения между менструациями. Если есть хотя бы один или несколько этих признаков, напомнила эксперт, то это повод насторожиться и пройти обследование.

«Отсрочка в лечении инфекционных заболеваний или наличие повторных эпизодов заражения могут увеличить риск развития серьезных осложнений в будущем», — подытожила специалист.

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