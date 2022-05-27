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Российская супермодель появилась в Каннах в платье с бельем напоказ

Супермодель Наташа Поли появилась на Каннском кинофестивале в платье, демонстрирующем бра

Фото: Dave Bedrosian / Globallookpress.com

Российская супермодель Наташа Поли появилась на публике в платье с бельем напоказ. Соответствующие снимки публикует издание Daily Mail.

36-летняя знаменитость посетила гала-вечер amfAR, который состоялся в рамках 75-го Каннского кинофестиваля. Манекенщица выбрала длинное платье бренда Dundas с вырезом, который полностью оголял ее торс, демонстрируя тем самым украшенное черными стразами бра. На размещенных кадрах видно, что передняя часть вещи также оформлена шнуровкой.

Стилисты оставили волосы Поли распущенными, а на лицо нанесли нюдовый макияж. Вдобавок модель надела миниатюрные серьги-кольца и сделала бледно-розовый маникюр. Ее образ дополняли лаковые ботильоны на каблуке.

Ранее Наташа Поли посетила красную ковровую дорожку Каннского кинофестиваля в плиссированном платье французского бренда Balmain молочного цвета с длинным шлейфом и кейпом. На размещенных кадрах видно, что наряд также оформлен V-образным декольте, высокими разрезами на подоле и вставкой из прозрачной ткани, частично оголяющей ее тело.

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Дарья Шляпужникова
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