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Янукович рассказал о вжившемся в роль националиста Зеленском

Экс-президент Украины Янукович: Зеленский стал националистом поневоле, но вжился в роль

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность быстро вжился в роль националиста. На это указал экс-глава государства Виктор Янукович в своей статье, которую на своей странице в Facebook (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) опубликовал пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир.

По его утверждению, Зеленский не обладал политической волей и способностью предложить украинскому народу другой путь, критикуя прошлого президента Петра Порошенко за его политику одной армии, одного языка и одной веры. «В результате он практически сразу предстал верным продолжателем дела своего предшественника, став националистом поневоле, но при этом быстро вжившись в эту новую для него роль», — считает Янукович.

Ранее Янукович предрек Украине потерю государственности. Он заявил, что республика может пойти на полное слияние с Польшей. «Варшава надежно хранит в памяти март 1923 года, когда в Париже послы государств Антанты окончательно включили территории Восточной Галичины и западной части Волыни в состав Второй Речи Посполитой», — отметил он.

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Марина Совина
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