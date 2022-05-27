Янукович рассказал о вжившемся в роль националиста Зеленском

Экс-президент Украины Янукович: Зеленский стал националистом поневоле, но вжился в роль

Президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность быстро вжился в роль националиста. На это указал экс-глава государства Виктор Янукович в своей статье, которую на своей странице в Facebook (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) опубликовал пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир.

По его утверждению, Зеленский не обладал политической волей и способностью предложить украинскому народу другой путь, критикуя прошлого президента Петра Порошенко за его политику одной армии, одного языка и одной веры. «В результате он практически сразу предстал верным продолжателем дела своего предшественника, став националистом поневоле, но при этом быстро вжившись в эту новую для него роль», — считает Янукович.

Ранее Янукович предрек Украине потерю государственности. Он заявил, что республика может пойти на полное слияние с Польшей. «Варшава надежно хранит в памяти март 1923 года, когда в Париже послы государств Антанты окончательно включили территории Восточной Галичины и западной части Волыни в состав Второй Речи Посполитой», — отметил он.