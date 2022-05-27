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Россиянина осудили на 17 лет за убийство младенца из-за плача

Под Челябинском осудили 31-летнего мужчину, задушившего 10-месячного младенца из-за плача

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Челябинской области 31-летнего жителя Уйского района осудили на 17 лет за убийство ребенка сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным следствия, подсудимый жил вместе с подругой и ее 10-месячной дочерью. Так как девочка часто плакала и капризничала, мужчина начал испытывать к ней сильную неприязнь. В июле 2021 года он шесть раз ударил младенца по голове и телу, причинив легкий вред здоровью. В сентябре прошлого года, пока матери не было дома, он задушил малышку, а когда женщина обнаружила дочь мертвой, спрятал тело младенца в подполе.

После задержания мужчина пытался обмануть полицию и доказать, что девочка умерла естественной смертью, однако спустя несколько месяцев написал явку с повинной и полностью признал вину.

Ранее в Воронеже мать, убившую семимесячную дочь из-за плача, приговорили к 12 годам колонии. Женщина вместе с ребенком пришла в гости к соседу, с которым ее муж распивал алкоголь, и присоединилась к ним. Спустя время ее супруг пошел домой, а подсудимая продолжила выпивать. Во время застолья ее дочь начала плакать и беспокойно себя вести, из-за чего мать разозлилась и несколько раз ударила девочку по голове. От полученных травм малышка скончалась на месте.

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Елизавета Новикова
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