Китай призвал страны QUAD перестать провоцировать блоковое противостояние

МИД КНР призвал страны QUAD не провоцировать блоковое противостояние

Страны четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD — США, Япония, Австралия, Индия) должны перестать выдвигать беспочвенные обвинения и провоцировать блоковое противостояние. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает ТАСС.

«Китай всегда активно защищал систему международных отношений с центральной ролью ООН и мировой порядок, основанный на международном праве», — заявил дипломат, отметив, что китайская сторона «всегда активно выполнял свои обязательства по международному праву».

Ван Вэньбинь призвал страны QUAD отказаться от «цветных очков» и не создавать «клики», так как это «угрожает становлению мирного, стабильного и совместного морского порядка».

Ранее стало известно, что лидеры стран четырехстороннего диалога на саммите в Токио решили положить начало инициативе по охране морских границ. Новая инициатива объединит «три критически важных региона в единый Индо-Тихоокеанский регионе». Кроме того, проект расширит способы обмена данными между четырьмя странами о незаконном рыболовстве и усилит меры реагирования на события «климатического и гуманитарного характера».