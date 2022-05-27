В России задумали активнее спасать планету с помощью одежды

В РЭО заявили о необходимости значительно расширить переработку одежды в России

В России задумали более активно спасать планету от кризиса отходов — в стране захотели значительно расширить переработку одежды и использование вторсырья с внутреннего рынка. О необходимости подобных мер заявили в Российском экологическом операторе (РЭО), пишет «Российская газета».

По данным главы РЭО Дениса Буцаева, ежегодно в России выпускают 962 миллиона тонн текстильных товаров. Текущие мощности позволяют переработать в чистое вторсырье лишь 25 тысяч тонн таких отходов.

«При этом вторсырье из текстиля РФ закупает в основном из Европы. В новых условиях необходимо более активно развивать экономические стимулы, направленные на организацию сбора текстильных отходов, и их переработку и вовлечение вторичного текстильного сырья в хозяйственный оборот внутри страны», — пояснил Буцаев.

В РЭО ожидают, что в 2022 году правительство примет механизм расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП) — в рамках него средства экологического сбора пойдут на создание мощностей переработки и установку контейнеров для раздельного сбора отходов. «Норматив утилизации по текстилю сейчас составляет всего 10 процентов, с введением полноценного механизма РОП он будет постепенно увеличен», — добавил Буцаев. По мнению специалиста, так получится наладить сбор текстиля и обеспечить его переработку почти в полном объеме.

В Минпромторге отметили, что в России уже перерабатывают текстильные отходы, однако речь идет об обрезках и поврежденной ткани во время кроя изделий. «Образование текстильных отходов в виде лоскута, обрезков и обрывков, незагрязненных текстильных изделий составляют 37,6 тысячи тонн (уровень утилизации — 55,8 процента)», — сообщили в ведомстве.

Представители фонда «Второе дыхание» объяснили, что перед попаданием на вторичную переработку готовая одежда должна пройти дополнительную обработку и сортировку — ее нужно постирать, избавить от пуговиц и прочих деталей. Все это, по словам специалистов, требует от переработчика дополнительного расхода ресурсов и рабочей силы.

В Минпромторге сочли сбор бывшей в употреблении одежды перспективным направлением, но требующим проведения работы с населением и создания соответствующей инфраструктуры на муниципальном уровне. Сотрудники ведомства поделились, что для повышения объемов утилизации уже реализуется ряд проектов.