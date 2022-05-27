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В России изменят систему капремонта домов

«Известия» заявили, что в Госдуму внесут закон о техобследовании домов перед капремонтом

Фото: Pixabay

В России изменят систему капитального ремонта многоквартирных домов. Перед созданием графика работ в стране могут ввести обязательное техобследование зданий. Эта мера позволит выявить наиболее изношенные участки и системы дома и отремонтировать их в первую очередь, что продлит срок службы жилья, пишут «Известия».

Соответствующую инициативу уже одобрили на заседании экспертного совета комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Закон внесут в ГД в весеннюю сессию, заявили в нижней палате парламента. На данный момент обследование домов перед капремонтом не проводят.

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«Законодательная инициатива предполагает разделить во времени проведение оценки состояния дома и принятие решения о проведении конкретных работ», — объяснила исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР) Анна Мамонова, участвовавшая в обсуждении документа.

Первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев добавил, что «качественный капремонт дома без его технического освидетельствования чаще всего невозможен». В свою очередь эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук поддержал инициативу, но посчитал ее запоздалой. Он допустил, что реализация закона увеличит размера взноса за капремонт на 5 процентов, поскольку техобследование требует дополнительных расходов.

Ранее в Госдуме назвали капремонт разводом граждан. С таким мнением выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Марина Совина
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