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Роскомнадзор составил протоколы в отношении нескольких иностранных компаний

Роскомнадзор составил протоколы в отношении Аirbnb, Pinterest, Twitch и Apple

Фото: Laurenz Heymann / Unsplash

Роскомнадзор составил протоколы в отношении нескольких иностранных интернет-компаний за непредоставление сведений о локализации персональных данных (ПД) россиян. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

«В отношении Airbnb, Pinterest, Likeme, Twitch, Apple, United Parcel Service составлены административные протоколы по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ. В отношении Google — за повторное нарушение требования о локализации ПД по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ», — говорится в заявлении регулятора.

В ведомстве напомнили, что отказ локализовать данные на серверах в России влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от одного до шести миллионов рублей. В случае повторного нарушения — от шести до 18 миллионов рублей.

В июле 2021 года компании Google в России вынесли штраф в размере трех миллионов рублей за отказ хранить данные россиян на территории страны.

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Асель Минбаева
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