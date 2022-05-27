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Экономика

Курс рубля упал

Курс доллара вырос до 67 рублей

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В начале торгов 27 мая на Московской бирже курс рубля продолжил начавшееся накануне падение. Доллар вырос до 67 рублей, а евро поднялся выше 71 рубля, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 10:50 рубль торгуется на уровне 66,89 рубля, а евро — 71,57 рубля. Резкое ослабление российской валюты началось накануне, на фоне завершения налогового периода и снижения ключевой ставки Центробанка с 14 до 11 процентов.

Основные российские фондовые индексы движутся разнонаправленно. Индекс Мосбиржи растет в пределах процента, до 2428 пункта, а индекс РТС падает на 2,6 процента, до 1144 пункта.

Курс доллара от TradingView

В среду, 25 мая, доллар на минимуме опускался до 55 рублей, а евро — ниже 60 рублей. На фоне многолетнего максимума рубля Центробанк объявил о внеочередном заседании для принятия решения по ставке. Ранее эксперты указывали, что излишне крепкий рубль является угрозой для бюджета, и доллар по 60 рублей для него критичен.

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Платон Щукин
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