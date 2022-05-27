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Звезда «Бриджертонов» попала в больницу из-за проблем с психическим здоровьем

Звезда «Бриджертонов» Руби Баркер попала в больницу из-за проблем с психическим здоровьем

Фото: Tristan Fewings / Getty Images

25-летняя британская актриса и звезда сериала «Бриджертоны» Руби Баркер оказалась в больнице из-за проблем с психическим здоровьем. Об этом сообщает Daily Mail.

«Сейчас я в больнице, меня скоро выпишут, и я надеюсь, что смогу продолжить свою жизнь», — заявила артистка, сыгравшая роль Марины Томпсон в сериале. Девушка поведала, что в настоящий момент ее состояние улучшается, однако на протяжении долгого времени она испытывала проблемы с ментальным здоровьем, которые начались во время съемок в проекте.

«Я собираюсь сделать небольшой перерыв для себя и призываю других: если вы боретесь, сделайте себе одолжение и возьмите перерыв, перестаньте быть таким строгим к себе», — обратилась звезда «Бриджертонов» к поклонникам.

Баркер поблагодарила зрителей за поддержку, а также сообщила, что теперь знает свой диагноз, детали которого артистка предпочла не раскрывать, добавив лишь, что долгое время испытывала злость и влияние «межпоколенческой травмы».

«Я не могу продолжать в том же духе, мне нужно измениться, и это то, что я пытаюсь сделать. Я хочу выжить и я выживу», — завершила свое видеообращение актриса.

Ранее коллега Руби Баркер по съемочной площадке, британская актриса Чаритра Чандран рассказала о расовой дискриминации по отношению к ней.

В конце апреля стало известно, что второй сезон сериала «Бриджертоны» установил новый рекорд на Netflix.

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Анастасия Астахова
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