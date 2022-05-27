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Шакиру признали виновной в неуплате налогов в размере 15,5 миллиона долларов

Певицу Шакиру признали виновной в неуплате налогов в размере 15,5 миллиона долларов

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

45-летней колумбийской исполнительнице Шакире грозит тюремный срок и штраф за неуплату налогов в размере 15,5 миллиона долларов. Об этом сообщает People.

Испанский суд отклонил апелляцию певицы по делу о налоговом мошенничестве. Ранее артистку обвиняли в том, что она проживала в Испании с 2011 по 2014 и при этом не платила государству налоги, причитающиеся с доходов, полученных в тот период.

Согласно испанскому законодательству, если физическое лицо проводит в стране более 183 дней, оно считается законным резидентом и обязано платить налоги с доходов, полученных за границей.

Ранее Шакира утверждала, что большую часть времени в тот период проводила на Багамских островах, однако прокуратуре удалось доказать, что она проживала в Испании, но при этом, не платила налоги, общая сумма которых составила 15,5 миллионов долларов.

Впервые певицу обвинили в неуплате налогов в 2018 году. Тогда же и началось судебное разбирательство, в процессе которого артистка заплатила 25 миллионов долларов в виде причитающихся налогов. Позже исполнительница подала апелляцию, однако испанский суд отклонил ее. Теперь звезде грозит штраф и тюремный срок.

Осенью прошлого года певица Шакира и супермодель Клаудия Шиффер оказались связаны с офшорными активами.

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Анастасия Астахова
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