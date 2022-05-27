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Силуанов рассказал о триллионах рублей на поддержку экономики и россиян

Глава Минфина Силуанов сообщил о 8 трлн рублей на поддержку экономики

Фото: пресс-служба Совета Федерации / Globallookpress.com

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил о восьми триллионах рублей, запущенных на поддержку экономики в качестве так называемого «бюджетного стимула». Его цитирует «Интерфакс».

«Огромные средства. Эти ресурсы нам нужны, чтобы поддержать экономику, поддержать наших граждан», — пояснил руководитель ведомства на лекции в Финансовом университете.

Он также рассказал, что в текущем году около 600 миллиардов рублей потребует пенсионное обеспечение, а в последующие годы эта сумма возрастет до триллиона.

Ранее Силуанов заявил, что Россия найдет инструмент для выполнения обязательств перед всеми держателями евробондов. Глава Минфина назвал Россию надежным заемщиком.

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Антон Похиляк
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