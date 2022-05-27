Слуцкий пообещал внести изменения в стратегию ЛДПР

Новый лидер ЛДПР Слуцкий пообещал модифицировать стратегию в сторону соцполитики

Стратегию ЛДПР планируется модифицировать, в том числе в сторону укрепления социальной политики. С таким обещанием выступил новый лидер партии Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

Он также отметил, что ЛДПР останется оппозиционной партией, однако будет занимать конструктивную позицию. «Стратегия ЛДПР будет возрастать в сторону людей, в сторону укрепления нашей социальной политики», — заявил Слуцкий.

О его избрании на пост председателя ЛДПР стало известно в пятницу, 27 мая. За кандидатуру Слуцкого проголосовали единогласно.

Слуцкий был единственным кандидатом на пост лидера ЛДПР после того, как члены съезда не поддержали кандидатуру Александра Шерина. По заявлению журналистки Анастасии Кашеваровой, он демонстративно покинул зал съезда.

Леонид Слуцкий является депутатом Государственной Думы с третьего по восьмой созыв. Кроме того, он возглавляет комитет нижней палаты парламента по международным делам. 18 мая он стал главой фракции партии в Государственной Думе.

Предыдущий председатель ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни в возрасте 76 лет. 8 апреля политика похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.