Силуанов объяснил смысл выплаты Россией госдолга намерением сохранить имидж

Россия продолжит предпринимать попытки обслуживать госдолг и избежать дефолта, поскольку намерена сохранить статус надежного заемщика и надежного партнера. Так смысл выплаты госдолга объяснил министр финансов России Антон Силуанов на лекции в Финансовом университете, пишет РИА Новости.

По его словам, тяжелые времена однажды пройдут и к тому моменту очень важно сохранить имидж страны, с которой можно иметь дело. В глазах будущих инвесторов, подчеркнул глава Минфина, это обстоятельство будет иметь значение. Поэтому Москва даже в условиях ограничений по возможности выплат будет искать способы исполнить свои обязательства.

Таким образом Силуанов прокомментировал решение Минфина США не продлевать после 25 мая лицензию, позволявшую России обслуживать внешний долг в условиях санкций.

Единственным озвученным вариантом выплат по госдолгу в таких условиях остается переход на рублевую форму. Минфин уже попытался поступить таким образом в начале апреля, однако кредиторы не пошли на уступки, и в последний момент ведомство все же перевело валюту.

Накануне, 26 мая, Силуанов заявил, что, даже если США смогут довести Россию до технического дефолта, на жизни простых россиян это обстоятельство не скажется.