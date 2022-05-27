Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Силуанов объяснил смысл выплаты Россией госдолга

Силуанов объяснил смысл выплаты Россией госдолга намерением сохранить имидж
Антон Силуанов

Антон Силуанов. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Россия продолжит предпринимать попытки обслуживать госдолг и избежать дефолта, поскольку намерена сохранить статус надежного заемщика и надежного партнера. Так смысл выплаты госдолга объяснил министр финансов России Антон Силуанов на лекции в Финансовом университете, пишет РИА Новости.

По его словам, тяжелые времена однажды пройдут и к тому моменту очень важно сохранить имидж страны, с которой можно иметь дело. В глазах будущих инвесторов, подчеркнул глава Минфина, это обстоятельство будет иметь значение. Поэтому Москва даже в условиях ограничений по возможности выплат будет искать способы исполнить свои обязательства.

Таким образом Силуанов прокомментировал решение Минфина США не продлевать после 25 мая лицензию, позволявшую России обслуживать внешний долг в условиях санкций.

Единственным озвученным вариантом выплат по госдолгу в таких условиях остается переход на рублевую форму. Минфин уже попытался поступить таким образом в начале апреля, однако кредиторы не пошли на уступки, и в последний момент ведомство все же перевело валюту.

Накануне, 26 мая, Силуанов заявил, что, даже если США смогут довести Россию до технического дефолта, на жизни простых россиян это обстоятельство не скажется.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Китай отказался принимать рейсы российской авиакомпании на Boeing
В московском аэропорту откроется новый терминал «Аэроэкспресса»
Индия признала рабочие и социальные права проституток
Женщина из ревности застрелила бывшую любовницу возлюбленного
Минобороны России заявило о приоритетности оспы для США как агента биооружия
Словакия объявила о резком снижении газовой зависимости от России
Стилистка раскрыла причину выбора влюбленными одного стиля одежды
Роскомнадзор составил протоколы в отношении нескольких иностранных компаний
Путин присвоил звание генерал-полковника полиции главе МВД Чечни
Шольц призвал «разоблачить нарратив» Путина о коллективном Западе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.