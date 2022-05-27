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Китай решил противостоять «глобальной гегемонии» вместе с Соломоновыми островами

Китай объединится с Соломоновыми островами для противостояния «глобальной гегемонии»

Фото: Reuters

Китай объединит усилия с Соломоновыми островами для противостояния «глобальной гегемонии», сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел КНР.

«Китай и Соломоновы Острова <…> выступают против "юрисдикции длинной руки" (экстерриториальное распространение национального законодательства — прим. «Ленты.ру») и антагонистических игр (победитель получает ровно столько, сколько теряет проигравший — прим. «Ленты.ру»), мы против гегемонии и политики угроз», — сказано в публикации китайского МИД в связи с визитом министра иностранных дел Китая Ван И в Океанию.

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Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Пекин и Хониара будут противодействовать вмешательству других государств в их внутреннюю политику. КНР и Соломоновы острова намерены координировать усилия в ООН для совместного отстаивания прав и интересов развивающихся стран.

25 мая стало известно, что Китай решил заключить масштабное соглашение с десятью странами Океании, затрагивающее сферы от безопасности до рыболовства. Китай намерен обучать полицейских Тихоокеанского региона, объединить усилия государств по обеспечению «традиционной и нетрадиционной безопасности», а также разработать план по рыболовству. Как отмечали журналисты Associated Press, Пекин намерен с помощью договора установить контроль над регионом.

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Анжелика Бережная
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