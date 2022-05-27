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Минобороны заявило о сорванной попытке ВСУ создать переправу через реку

МО России сообщило о сорванной попытке ВСУ создать переправу через реку под Харьковом

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В районе населенного пункта Завгороднее Харьковской области при ударе по понтонной роте была сорвана попытка наведения понтонной переправы Вооруженных сил Украины (ВСУ) через реку Северский Донец. Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным ведомства, российские ракетные войска и артиллерия поразили 77 пунктов управления подразделений ВСУ, 412 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 53 артиллерийских огневых позиции.

Ранее в министерстве обороны сообщили, что российские системы противовоздушной обороны сбили МиГ-29 ВСУ. Самолет был сбит в районе населенного пункта Беляры Одесской области Украины, уточнили в ведомстве.

Всего с начала спецоперации были уничтожены 180 самолетов, 127 вертолетов, 1027 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 324 зенитных ракетных комплекса, 3281 танк и другие боевые бронированные автомобили, а также 438 установок реактивных систем залпового огня.

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Сергей Истомин
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