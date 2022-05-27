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В ЛНР сообщили о перехвате трех украинских ракет «Точка-У»

Народная милиция ЛНР сообщила о перехвате трех украинских ракет «Точка-У» над Сватово

Фото: РИА Новости

Украинские войска выпустили три ракеты «Точка-У» по территории Луганской народной республики. Об этом сообщили в Народной милиции (НМ) ЛНР, передает РИА Новости.

Все ракеты были уничтожены средствами ПВО. В результате ЧП двое человек погибли, восемь получили ранения. В ЛНР уточнили, что погибшие скончались из-за детонации боевой части одной из ракет.

Ранее российское Минобороны сообщило о перехвате украинской ракеты «Точка-У» в небе над ЛНР. Перехват российскими системами ПВО был проведен в районе Сватово.

В конце апреля российский зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1» уничтожил две ракеты «Точка У» в небе над Харьковской и Запорожской областями Украины. Ракеты были сбиты в районе населенных пунктов Сватово и Токмак.

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Марина Совина
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