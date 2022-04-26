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Минобороны отчиталось об уничтожении ЗРК «Бук-М1» двух «Точек У» на Украине

Минобороны сообщило об уничтожении комплексом «Бук-М1» двух ракет «Точка У» на Украине

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М1» уничтожил две ракеты «Точка У» в небе над Харьковской и Запорожской областями Украины. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По сообщению Конашенкова, ракеты были сбиты в районе населенных пунктов Сватово и Токмак. Кроме того, российские войска уничтожили одну пусковую установку «Точки У».

«В районе населенного пункта Барвенково уничтожены два украинских зенитных ракетных комплекса С-300, пусковая установка тактических ракет «Точка-У» и станция радиоэлектронной борьбы», — рассказал Конашенков.

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Всего, по словам Конашенкова, с начала спецоперации российская армия уничтожила 269 зенитных ракетных комплексов, 287 установок реактивных систем залпового огня и 1111 орудий полевой артиллерии.

Ранее сообщалось о сбитой российским комплексом «Бук-М3» тактической ракете в небе в районе населенного пункта Донецкое.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Валерий Розенберг
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