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Два человека погибли при обстреле «Точкой-У» поселка Сватово в ЛНР

Генпрокуратура ЛНР сообщила о гибели двух человек при обстреле «Точкой-У» поселка

Фото: РИА Новости

Двое человек погибли, восемь ранены из-за удара Вооруженными силами Украины (ВСУ) баллистической ракетой «Точкой-У» по поселку Сватово, сообщили в Telegram-канале Генпрокуратуры ЛНР.

«Вооруженные силы Украины нанесли удар тактическим ракетным комплексом "Точка-У" по поселку городского типа Сватово. В результате падения осколков ракеты погибло два человека, еще восемь получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении ведомства.

Работники Генпрокуратуры выехали на место для фиксации обстрела.

Ранее российское Минобороны сообщило о перехвате украинской ракеты «Точка-У» в небе над ЛНР. Перехват российскими системами ПВО был проведен в районе Сватово.

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Алина Гончарова
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