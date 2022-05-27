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Сыновья секс-символа США купили дом в элитном районе

Сыновья актрисы Памелы Андерсон Брэндон и Дилан Ли купили дом за $3,9 млн

Фото: Jared Milgrim / Globallookpress.com

Сыновья американской актрисы и секс-символа Памелы Андерсон Брэндон Томас и Дилан Ли купили дом в элитном калифорнийском районе Энсино. Братья заплатили за недвижимость 3,9 миллиона долларов, сообщает New York Post.

В особняке площадью 343 квадратных метра три спальни и три ванные. Их дополняют гостиная с камином, кухня, столовая и небольшая арт-студия. Интерьер отличается просторными помещениями, многочисленными широкими окнами и высокими потолками. Помимо основного дома, на участке располагается гостевая постройка в 37 квадратных метров с одной спальней и ванной. Во дворе также имеются бассейн, двухместный гараж и терраса.

Брэндон Томас — актер, наиболее известный по фильму «Сьерра Берджесс — неудачница». Его младший брат Дилан — музыкант и модель, в прошлом появлялся на показах люксовых брендов Dolce & Gabbana и Hugo Boss.

В марте 2021 года Памела Андерсон решила избавиться от особняка в Малибу после свадьбы со своим телохранителем Дэном Хейхерстом — супруги захотели переехать в Канаду. Актриса выставила недвижимость на продажу за 15 миллионов долларов.

Александра Качан
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