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Дачникам назвали условия для обязательной постановки теплиц на учет

Росреестр: подходящие под характеристики недвижимости теплицы нужно ставить на учет

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Подходящие под характеристики недвижимости теплицы на дачных участках нужно ставить на кадастровый учет. Условия для обязательной регистрации построек и необходимые для этого документы назвали в Росреестре, пишет РБК.

В ведомстве пояснили, что объект должен быть прочно связан с землей и не подлежать переносу без ущерба его назначению. Если сооружение не установлено на фундаменте, может быть легко демонтировано и перемещено без дальнейшей потери функций, то его можно отнести к некапитальным строениям — регистрировать такие теплицы не нужно, добавили в Росреестре.

Для оформления прав на постройку необходимо предоставить заявление о постановке на государственный кадастровый учет и государственной регистрации права собственности в связи с созданием объекта недвижимости, технический план, правоустанавливающий документ на земельный участок (предоставлять его не нужно, если право заявителя на такой участок зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости).

Специалисты отметили, что подать документы можно в электронном виде на сайте Росреестра, в бумажном виде в МФЦ или при помощи сервиса выездного обслуживания по приему документов специалистами Федеральной кадастровой палаты Росреестра. Предоставление услуги займет три-пять рабочих дней с момента принятия заявления.

Ранее российских дачников предупредили о штрафах за нарушение ряда требований по поведению на личном участке. Так, наказание предусмотрено за захламление частной территории, приготовление шашлыка без соблюдения противопожарных норм или использование земли не по назначению.

Нина Ташевская
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