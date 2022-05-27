Дачникам назвали условия для обязательной постановки теплиц на учет

Росреестр: подходящие под характеристики недвижимости теплицы нужно ставить на учет

Подходящие под характеристики недвижимости теплицы на дачных участках нужно ставить на кадастровый учет. Условия для обязательной регистрации построек и необходимые для этого документы назвали в Росреестре, пишет РБК.

В ведомстве пояснили, что объект должен быть прочно связан с землей и не подлежать переносу без ущерба его назначению. Если сооружение не установлено на фундаменте, может быть легко демонтировано и перемещено без дальнейшей потери функций, то его можно отнести к некапитальным строениям — регистрировать такие теплицы не нужно, добавили в Росреестре.

Для оформления прав на постройку необходимо предоставить заявление о постановке на государственный кадастровый учет и государственной регистрации права собственности в связи с созданием объекта недвижимости, технический план, правоустанавливающий документ на земельный участок (предоставлять его не нужно, если право заявителя на такой участок зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости).

Специалисты отметили, что подать документы можно в электронном виде на сайте Росреестра, в бумажном виде в МФЦ или при помощи сервиса выездного обслуживания по приему документов специалистами Федеральной кадастровой палаты Росреестра. Предоставление услуги займет три-пять рабочих дней с момента принятия заявления.

Ранее российских дачников предупредили о штрафах за нарушение ряда требований по поведению на личном участке. Так, наказание предусмотрено за захламление частной территории, приготовление шашлыка без соблюдения противопожарных норм или использование земли не по назначению.