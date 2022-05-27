Семья Тесака понадеялась на новую экспертизу и эксгумацию его тела

Тело националиста Тесака могут снова эксгумировать в рамках экспертизы

Семья националиста Максима Марцинкевича, более известного как Тесак, надеется на новую экспертизу и эксгумацию его тела. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката родных Тесака Алексея Михальчика.

Так, Михальчик сообщил, что некоторое время назад суд обязал Следственный комитет России (СКР) возобновить доследственную проверку обстоятельств смерти Марцинкевича; в настоящий момент материалы вернулись к следователю, проверка возобновлена. Следствие попросило родных Тесака предоставить материалы независимых медицинских экспертиз, в которых указано на нехарактерные для суицида повреждения. Родные Марцинкевича надеются, что в рамках проверки будет назначена новая экспертиза. Возможно, для нее понадобится эксгумация тела. Юрист считает, что проверка может занять несколько месяцев.

Максима Марцинкевича обнаружили мертвым в одиночной камере СИЗО 16 сентября 2020, в изоляторе он ожидал дальнейшую пересылку в Москву. По официальной версии, Тесак покончил с собой, но после смерти у него во рту нашли записку, в которой россиянин написал, что опасался за свою жизнь и не намеревался совершать суицид, а также признался, что дал ложные показания на допросе. В феврале 2020 года он оформил девять явок с повинной, сознавшись в различных преступлениях, в том числе и в убийствах. Близкие Максима Марцинкевича не верят в версию суицида, так как считают, что Тесака могли запытать до смерти ради признания в новых преступлениях.