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ООН призвали отказаться от методов борьбы с изменением климата

Ученые призвали ООН отказаться от нынешних методов борьбы с изменением климата

Фото: Rogan Ward / Reuters

Группа ученых из 27 стран призвала Организацию Объединенных Наций (ООН) отказаться от нынешней модели борьбы с изменением климата. Свою позицию исследователи объяснили в письме, сообщает The Independent.

Письмо подписали 100 ученых, включая специалиста по данным в лаборатории реактивного движения НАСА Питера Калмуса. Они призвали отказаться от программы «Цели устойчивого развития», которая была одобрена в 2015 году и предполагала методы решения глобальных проблем: социальных, экономических и экологических. Ученые заявили, что мировые проблемы не могут быть решены с помощью той же идеологии, которая их породила. Среди минусов программы также указали то, что в ней отдают предпочтение материальному и технологическому прогрессу.

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Для решения многих проблем человечества исследователи призвали замедлить усиление богатых экономик. «Если правительства продолжат любой ценой беспечно стремиться к экспоненциальному экономическому росту, что на практике отчетливо требует увеличения ресурсов и загрязнений, включая парниковые газы, мы в конце концов потерпим неудачу, как и любой другой вид», — заявил Калмус.

Ранее Калмус рассказал, что человечество «живет на автопилоте» и не принимает правильных решений, которые помогли бы спасти планету от последствий изменения климата. Он также выразил надежду на то, что в будущем приоритетом для людей станут не добыча и сжигание ископаемого топлива и не стремление к обогащению, а всеобщее процветание.

Нина Ташевская
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