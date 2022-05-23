Ученый из НАСА заявил о живущем на автопилоте человечестве

Экоактивист Питер Калмус назвал человечество видом, живущим на автопилоте

Специалист по данным в Лаборатории реактивного движения НАСА и экоактивист Питер Калмус, который приковывал себя цепями к банку в Лос-Анджелесе в ходе климатической акции, назвал человечество видом, живущим на автопилоте. Свое мнение он высказал в разговоре с The Guardian.

Ученому задали вопрос про рождение детей в климатический кризис. В ответ Калмус заявил, что в такие трудные времена он, как и многие другие молодые люди, предпочел бы не заводить детей. По его словам, ситуация в мире ухудшается очень быстрыми темпами. Следующие поколения будут жить в худших по сравнению с нынешними условиях, и осознание этого кажется ему «душераздирающим».

Калмус убежден, человечество «живет на автопилоте» и не принимает правильных решений, которые помогли бы спасти планету от последствий изменения климата. Однако ученый выразил надежду на то, что приоритетом для людей станут не добыча и сжигание ископаемого топлива и не стремление к обогащению, а всеобщее процветание. Калмус добавил, что он надеется вновь обрести веру в человечество, и единственное, чего он отчаянно желает перед смертью — чувствовать, что планету ждет лучшее будущее.

Ранее в мае топ-менеджер крупнейшего британского банка HSBC Стюарт Кирк заявил, что мировые лидеры преувеличивают финансовые риски глобального потепления. Отказ банкира верить в cерьезные проблемы сектора вызвал острую критику со стороны экоактивистов.