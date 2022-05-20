Британский банкир отказался верить в «апокалиптические» проблемы сектора

Топ-менеджер HSBC Кирк заявил о преувеличении рисков глобального потепления для сектора

Топ-менеджер крупнейшего британского банка HSBC Стюарт Кирк, руководящий отделом ESG-инвестиций, заявил, что мировые лидеры преувеличивают финансовые риски глобального потепления. Отказ банкира верить в cерьезные проблемы сектора вызвал острую критику со стороны климатических активистов и может насторожить многих клиентов банка, сообщает Reuters.

Банкир выступил с неоднозначным заявлением на конференции, организованной газетой The Financial Times. На слайде его презентации было написано, что «необоснованные, настойчивые, фанатичные, корыстные, апокалиптические предупреждения ВСЕГДА неверны». По мнению Кирка, команда HSBC тратит слишком много времени на борьбу с рисками, связанными с климатическими изменениями, хотя могла бы решать проблемы «горящей» инфляции. Он добавил, что необходимо правильно распределять время работы с текущими проблемами, а не теми, до которых еще 20-30 лет.

Руководство банка сообщило, что точка зрения сотрудника отличается от позиции HSBC. Один из крупнейших конгломератов в мире считает проблему изменения климата одной из самых серьезных в настоящее время. В свою очередь, экологические активисты оспорили утверждение Кирка, отметив, что тот сильно заблуждается, поскольку глобальное потепление представляет значительную угрозу для мирового капитала.

По оценкам экспертов, из-за физических угроз, связанных с изменением климата, и самих мер по борьбе с глобальным потеплением могут быть уничтожены активы на суммы в триллионы долларов, в первую очередь в энергетике. При этом банки серьезно зависят от своих клиентов в секторе ископаемого топлива: к примеру, 11 крупнейших финучреждений Европы инвестировали в отрасль более полутриллиона евро. При обесценивании активов банковский сектор столкнется со значительным ущербом.