Назван утешительный приз для Киева вместо членства в НАТО

Политолог Кортунов счел утешительным призом для Киева военный союз с Британией вместо НАТО

Идея премьер-министра Британии Бориса Джонсона о создании антироссийского военного союза, куда помимо Лондона могут войти Украина, Польша, Прибалтика и Турция, может быть своего рода «утешительным призом» для Киева вместо вступления в НАТО. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

При этом политолог назвал маловероятным сценарий, при котором Украину это устроит. По его словам, в обмен на членство в НАТО она явно потребует серьезные гарантии безопасности — и не факт, что предлагаемый Джонсоном союз сможет их предоставить.

«Насколько купит это руководство Украины в качестве альтернативы вступлению в НАТО — пока вопрос остается открытым», — счел Кортунов.

Ранее итальянская газета Corriere Della Sera опубликовала статью, в которой говорилось, что Борис Джонсон предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому создать военный союз против России. По ее информации, британский премьер подчеркнул, что альянс должен стать альтернативой ЕС и объединить страны, недовольные позицией Брюсселя и Германии относительно действий России.