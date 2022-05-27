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Россия и КНР наложили вето на проект США о санкциях против КНДР

РФ и КНР наложили вето в СБ ООН на проект резолюции США об усилении санкций против КНДР

Фото: Pixabay

Россия и Китай наложили вето в Совбезе (СБ) ООН на проект резолюции США об усилении санкций против КНДР. Об этом сообщает РИА Новости.

Всего за резолюцию проголосовали 13 членов СБ ООН. В документе говорилось, что Совбез самым решительным образом осуждает запуск межконтинентальной баллистической ракеты, который провела Северная Корея 24 мая, а также серию других недавних запусков баллистических ракет КНДР.

Ранее постпредство КНР при ООН раскритиковало проект резолюции США об ужесточении санкций против КНДР. Представители Китая считают, что новые меры не смогут решить какую-либо проблему. Там также отметили, что Китай предложил рассмотреть возможность принятия заявление председателя Совбеза по ситуации с КНДР.

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Марина Совина
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