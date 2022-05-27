Чиновники обвинили россиян в обветшании их дома

Курганская мэрия обвинила в аварийном состоянии дома жителей здания

В Кургане мэрия обвинила в аварийном состоянии дома самих жителей здания. Чиновники решили, что к обветшанию постройки привели самовольные действия горожан, пишет Ura.ru.

Речь идет о доме номер 19 на проспекте Машиностроителей, который признали аварийным в 2017 году. Тогда для безопасности в нем установили контрольные маяки и постоянно вели видеонаблюдение. «Как было установлено, некоторыми жителями дома самостоятельно, без соответствующих согласований, обустраивались инженерные системы, что привело к ухудшению технического состояния здания», — сообщили в городской администрации.

Чиновники также добавили, что жители дома задолжали коммунальщикам 4,2 миллиона рублей за вывоз мусора. В мэрии уточнили, что во временное жилье по программе переселения уже переехали 26 семей из 38. В дальнейшем этим россиянам предоставят постоянные квартиры с площадью, равнозначной прежнему имуществу.

«По итогам встречи [мэр Елена] Ситникова прокомментировала, что администрация города открыта к диалогу, и готова и дальше отрабатывать с ними все вопросы в индивидуальном порядке», — пояснили в пресс-службе мэрии.

Ранее власти Омска пытались найти причастных к осквернению Аллеи ветеранов в центре города, но сами оказались виноваты. Оказалось, что гранитная облицовка производилась в холодное время года с нарушением технологических режимов и строительных норм — это привело ее к обрушению. Сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства заявили, что не виноваты, так как укладкой плитки занимались нанятые мэрией подрядчики.