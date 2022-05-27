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Россиянам перечислили способы сохранения объема волос на неделю

Стилистка Ирэна Едина назвала шампунь с нейтральным pH лучшим средством для объема волос

Фото: Дарья Шевцова / Pexels

Топ-стилистка Ирэна Едина перечислила способы сохранения объема волос на неделю. Ее комментарии приводит издание The Voice.

По мнению эксперта, при выборе шампуня для волос не стоит ориентироваться на пометку «для объема». В первую очередь Едина предложила россиянам оценить состояние кожи головы: например, лучшим для жирной кожи она назвала шампунь с нейтральным pH. «С ним волосы меньше жирнятся, дольше остаются чистыми и в целом выглядят лучше», — рассказала парикмахер.

В то же время для нормальной кожи головы специалистка рекомендует использовать шампунь именно для придания объема. По мнению Единой, средство приоткрывает чешуйки, делая локоны пористыми и жесткими. За счет данного эффекта локоны приобретают желаемый объем и при этом легче поддаются укладке.

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Вдобавок парикмахер посоветовала использовать сухой шампунь. «Он абсорбирует кожное сало, за счет талька делает прикорневую зону волос более жесткой и создает объем по всей длине», — пояснила она.

В завершение стилистка объяснила читателям издания, что для создания объема можно воспользоваться феном и круглой расческой. Кроме того, она порекомендовала сушить волосы, опустив голову вниз и предварительно распределив по всей длине волос несмываемое средство для укладки.

Ранее в мае парикмахер Пол Уиндл поделился несколькими советами, как сохранить густоту и объем волос. Так, стилист порекомендовал читателям отказаться от шампуней с поверхностно-активными веществами, расчесывать локоны перед сном и использовать на ежедневной основе кондиционер и несмываемые средства для дополнительного ухода.

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Мария Винар
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