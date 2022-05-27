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Топ-менеджера Microsoft обвинили в просмотре VR-порно при сотрудниках

Топ-менеджера Microsoft Кипмана обвинили в просмотре непристойного VR-видео в офисе

Фото: Charles Platiau / Reuters

Топ-менеджера Microsoft Алекса Кимпана, курирующего MR-направление (смешанная реальность), обвинили в просмотре VR-порно на работе при сотрудниках. Об этом пишет Insider со ссылкой на два источника в компании.

По словам собеседников издания, Кимпана также обвиняют в домогательствах к сотрудницам. Действующие и бывшие работники утверждают, что топ-менеджеру неоднократно сходило с рук такое поведение. В качестве примера они вспомнили эпизод с просмотром непристойного VR-ролика в офисе. На видео были запечатлены девушки в откровенной одежде, участвующие в сексуализированной драке подушками.

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Один из присутствующих в комментарии Insider описал эти кадры как VR-порно. По мнению источников, случай с Кипманом — лишь часть распространенной модели поведения руководства компании, которая включает в себя также словесные оскорбления и сексуальные домогательства.

Microsoft не стала подтверждать, либо опровергать эту информацию, однако подчеркнула, что тщательно расследует каждый случай и принимает четкие меры, если обвинение подтверждается. Кипман не ответил на запрос издания о комментариях.

В мае 2021 года стало известно, что основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, находясь в браке, несколько раз пытался добиться расположения женщин, работающих на него в компании и благотворительном фонде. Руководство корпорации узнало об отношениях Гейтса с коллегами еще в 2008 году и рекомендовало ему прекратить это. В 2020 году бизнесмен ушел из совета директоров Microsoft, однако утверждалось, что это решение не связано с обвинениями в домогательствах.

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Варвара Кошечкина
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