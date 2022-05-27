Автомобильному мусору нашли необычное применение

New Scientist: в США пластик со свалок научились превращать в графен для новых деталей

В США группа ученых из Университета Райса в Техасе нашла необычное применение автомобильному мусору. Специалисты научились превращать пластик со свалок в возобновляемый графен, который пригоден для изготовления новых деталей для машин, пишет New Scientist.

Инженеры измельчили отходы от авто до частиц диаметром около одного миллиметра, а затем током высокого напряжения мгновенно нагрели массу до 2,7 тысячи градусов Цельсия. Так из мусора испарились все элементы, кроме графена — особой формы углерода толщиной в один атом, обладающей набором полезных физических свойств. Обычно это соединение используют для придания материалам прочности.

По словам ученых, подобный способ получения графена позволяет захватывать максимальный объем пластика и использовать его в дальнейшем. При помощи электричества можно разлагать даже полимерные композиты — они не поддаются переработке в обычных условиях и отправляются на свалки, где столетиями загрязняют планету.

Согласно оценкам специалистов, средний автомобиль в США содержит от 200 до 350 килограммов пластика. Разработка ученых в перспективе должна сократить объемы опасных отходов благодаря практически бесконечному циклу преобразования старых материалов в новые.

Ранее в Испании из мусора начали делать обивку в салонах автомобилей. Такое применение морским отходам предложила «дочка» Volkswagen — компания Cupra. Найденный в водоемах пластик сортируют, измельчают, превращают в гранулы, а затем — в синтетическое волокно, которое служит основой материала для кресел.