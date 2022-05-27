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69-килограммовая женщина сбросила 21 килограмм и раскрыла секрет похудения

Times of India: женщина изменила рацион и сбросила 21 килограмм за 10 месяцев

Фото: Times of India

Жительница индийского штата Гуджарат изменила рацион и сбросила 21 килограмм за десять месяцев. Секрет своего похудения она раскрыла изданию Times Of India.

30-летняя Прагна Пандав Катарийя считает, что располнела, поскольку была ленива, питалась фастфудом и избегала физической активности. Она весила 69 килограммов при росте 152 сантиметра, но долгое время это не причиняло ей неудобств и не мешало вести привычный образ жизни. Все изменилось, когда женщина отправилась в путешествие с мужем и друзьями.

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В поездке выяснилось, что ее быстро утомляют долгие прогулки. Отдых требовался каждые 10 минут, поэтому супругу с друзьями то и дело приходилось останавливаться и ждать женщину. Катарийе это не нравилось, поэтому после возвращения она решила стать более выносливой, чтобы иметь возможность наслаждаться жизнью в полной мере.

Сначала индианка сократила потребление фастфуда и полуфабрикатов и начала регулярно совершать медленные прогулки по 15 минут. Ее вес начал постепенно снижаться, у нее прибавились сила и энергия. Через месяц она перешла на сбалансированный рацион, начала бегать и заниматься йогой по полчаса в день. Это благоприятно отразилось на ее внешности. Следующим этапом стали прыжки через скакалку и часовые силовые тренировки. По словам индианки, с каждым разом занятия приносили все больше удовольствия.

Катарийя включила в свою диету богатые белками продукты и начала тщательнее пережевывать пищу. Она не стала полностью отказываться от каких-либо блюд и считает, что главное — баланс и сдержанность. «Мне нравится все: и панир, и сыр, и рис, и картофель, и манго, которые обычно не рекомендуются во время похудения. Нет волшебной еды, которая заставит вас сбросить или набрать вес. Все, что нужно — это начать вдумчиво питаться и заниматься физической активностью. Быстрые решения никогда не работают в долгосрочной перспективе», — сказала она.

Ранее сообщалось, что жительница города Саутпорт, Великобритания, полностью изменила рацион и похудела на 114 килограммов. Когда ее вес достиг приемлемого уровня, женщина перенесла бариатрическую операцию, после которой объем ее желудка сократился, и она стала есть меньше.

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Алиса Дмитриева
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