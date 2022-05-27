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Власти Запорожской области заявили о подготовке Киева к сдаче Запорожья

Член ВГА Запорожской области Рогов заявил, что Киев готовится к сдаче Запорожья

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Киев готовится к сдаче города Запорожье. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, очередь Запорожья наступит после того, как будет освобожден Донбасс. Он также отметил, что это понимают и находящиеся в городе представители украинских властей, которые «практически в круглосуточном режиме» обсуждают эвакуацию.

«Представители [президента Украины Владимира] Зеленского в городе уже находятся на низком старте, ищут отступные пути для эвакуации, а также вывозят из города все наиболее ценное», — добавил Рогов.

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Алевтина Запольская
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