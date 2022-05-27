В «Зените» рассказали о будущем легионеров в клубе

Гендиректор «Зенита» Медведев заявил, что все легионеры вернутся в клуб после отпуска

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о будущем легионеров в клубе. Его слова приводит РИА Новости.

«На сегодняшний день все наши иностранцы заявили, что они не хотят никуда уезжать. И не уедут», — заявил он. Медведев подчеркнул, что игроки готовятся после отпуска прибыть на летний сбор команды, который пройдет в Санкт-Петербурге.

7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам Российской премьер-лиги приостановить контракты в одностороннем порядке. Иностранные футболисты могли подписать соглашения с зарубежными клубами сроком до 30 июня.

Российские футбольные сборные и клубы отстранили от международных турниров под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Таким образом, национальная сборная не сможет принять участие в чемпионате мира-2022 в Катаре и Лиге наций, а российские клубы не будут представлены в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Также УЕФА отклонил заявку России на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов.