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Антонов рассказал о «наплодившихся» вокруг России американских биолабораториях

Посол Антонов заявил, что вокруг России «наплодилась» целая сеть биолабораторий США

Фото: Francis Kokoroko / Reuters

Вокруг России «наплодилась» целая сеть американских биолабораторий. Об этом рассказал посол России в США Анатолий Антонов, его слова приводятся в Telegram-канале российской дипмиссии.

Таким образом дипломат прокомментировал «продолжающиеся попытки» американских проправительственных СМИ опровергнуть обвинения в адрес Вашингтона в нарушении глобального режима нераспространения биологического оружия. Антонов отметил, что подобная ситуация обстоит также на границах с Китаем.

Кроме того, Минобороны России вскрыло факты присутствия множественных исследовательских центров и на Африканском континенте, добавил посол. В частности, по меньшей мере четыре подконтрольных Вашингтону лаборатории действуют в Нигерии. Антонов обратил внимание, что «занос западноафриканского штамма возбудителя оспы обезьян произошел именно из этого государства». Он также подчеркнул, что данные центры курируются и финансируются Пентагоном.

Ранее Минобороны РФ призвало Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) расследовать деятельность лабораторий США в Нигерии из-за оспы обезьян.

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Марина Совина
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