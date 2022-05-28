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Немецкие депутаты возмутились из-за позиции властей по поставкам оружия Украине

RND: в Германии депутаты возмутились из-за позиции Минобороны по поставкам оружия Украине

Фото: Maheshkumar Painam / Unsplash

Депутаты Бундестага возмутились позицией властей ФРГ после заявления статс-секретаря Минобороны Симтье Меллер о том, что страны Запада договорились не поставлять на Украину боевые машины пехоты или западные танки. Об этом пишет издание Redaktions Netzwerk Deutschland (RND).

В материале отмечается, что в правящей коалиции Германии «продолжается бардак» относительно поставок вооружений Украине. По оценкам зампредседателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йоханна Вадефуля, слова о «единой позиции не поставлять БМП и танки западного образца Украине» говорят «либо о вопиющей некомпетентности вкупе с разгильдяйством и невежеством» и грозят «настоящим скандалом».

Возмущение словами Меллер выразили и в партии «Зеленые». В частности, ее представитель Сара Нанни заявила об «удивлении и раздражении» позицией Минобороны ФРГ под руководством Кристины Ламбрехт.

Ранее сообщалось, что правительство Германии ответило Украине отказом на просьбы поставить боевые машины пехоты (БМП) Marder, сославшись на то, что все они заняты. Однако немецкие журналисты выяснили, что в распоряжении Бундесвера есть как минимум 32 неиспользуемые БМП.

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Варвара Кошечкина
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