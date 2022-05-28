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Российские десантники предотвратили вторжение ВСУ

Российские десантники предотвратили контратаку ВСУ и взяли под контроль их опорный пункт

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские десантники предотвратили вторжение ВСУ и взяли под контроль их опорный пункт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве рассказали, что десантники вытеснили украинских военных с опорного пункта, находящегося на выгодной высоте.

Минобороны России также уточнило, что в результате операции военнослужащие ВДВ уничтожили два бронетранспортера и около 20 военнослужащих ВСУ. Также ведомство опубликовало кадры наступления и боев.

Раннее в мае губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Нехотеевка. По его словам, повреждения получили восемь строений, газопровод и ЛЭП. Глава региона также рассказал о том, что в результате обстрела пострадал мужчина. Он получил осколочное ранение голени.

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Мария Винар
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