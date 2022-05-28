Немецкие фермеры спрогнозировали проблемы с урожаем из-за санкций против России

DWN: немецкие фермеры прогнозируют снижение урожайности из-за санкций против России

Немецкие фермеры сталкиваются с серьезными проблемами на полях из-за нехватки минеральных удобрений из России и Белоруссии. Об этом пишет газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Как отмечают журналисты, в 2021 году ФРГ импортировала более 4,6 миллиона тонн российских и белорусских удобрений, а страны Евросоюза, вместе взятые, — 13 миллионов тонн. Сейчас ввоз этой продукции в Европу ограничен из-за санкций.

«Исчезновение с рынка российских азотных и комплексных, а также белорусских калийных удобрений приведет к снижению урожайности», — прогнозирует издание.

Как утверждают представители Немецкого крестьянского союза, в последние годы объем урожая в ФРГ составлял от 40 до 47 миллионов тонн зерновых. Санкции и возросшие цены на российский газ, который используется в сельскохозяйственной промышленности, по оценкам специалистов, могут привести к резкому снижению этого показателя.

Ранее Союз машиностроителей ФРГ сообщил о серьезном дефиците материалов и компонентов на промышленных предприятиях из-за боевых действий на Украине и ограничительных мер в связи с коронавирусом в Китае. Компаниям не хватает полупроводников и металлов.