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В Германии сообщили о дефиците материалов из-за спецоперации на Украине

Союз машиностроителей ФРГ сообщил о серьезном дефиците материалов из-за событий на Украине

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Промышленные предприятия Германии испытывают серьезный дефицит материалов и компонентов из-за боевых действий на Украине и ограничительных мер по коронавирусу в Китае. Об заявил глава Союза машиностроителей ФРГ (VDMA) Карл Хойсген в интервью газете Welt am Sonntag.

По словам специалиста, в отрасли наметился серьезный кризис, причины которого комплексны. К ним относятся как «политики нулевой терпимости к COVID-19» в КНР, из-за которой серьезно страдает промышленность, так и боевые действия на Украине, вызвавшие резкий рост инфляции и нарушение логистических цепочек.

«Компаниям не хватает полупроводников и ряда других электронных компонентов, но и относительно металлов и пластмасс ситуация снова ухудшается», — сказал Хойсген.

Он указал, что союзу придется сократить свой прогноз по росту производства в отрасли, который в начале года оценивался в семь процентов. «Пришлось скорректировать до четырех процентов в марте. Но даже это больше не может поддерживаться», — заверил глава объединения.

Ранее глава Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Клаус Мюллер оценил уровень заполненности газохранилищ страны. Сейчас он выше, чем на этот же период в предыдущие годы. В то же время чиновник подчеркнул, что пока этот показатель «недостаточно хорош» на случай, если в краткосрочной перспективе страна станет получать меньше газа из России.

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Алевтина Запольская
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