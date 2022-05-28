Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ЛНР возбудили дело после распространения туберкулеза с беспилотника ВСУ

МГБ ЛНР заявило о возбуждении уголовного дела по факту распространения туберкулеза с БПЛА

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Луганской народной республике (ЛНР) возбудили дело после распространения агитационных листовок, зараженных туберкулезом. Об этом сообщает Министерство государственной безопасности (МГБ) ЛНР.

По данным следствия, 11 ноября 2020 года неустановленные служащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросили с беспилотника «Лелека С-100» листки, похожие на деньги, над приграничным селом Степное.

«В ходе исследования листовок установлено их искусственное заражение чрезвычайно опасными штаммами высокой вирулентности, которые относятся к категории ШЛУ (широкой лекарственной устойчивости), в концентрации, способной обеспечить инфицирование и развитие туберкулезного процесса любой локализации», — заявили в МГБ ЛНР.

Следователи выяснили, что к преступлению причастны шесть человек. Сейчас правоохранители республики ищут информацию о фигурантах.

Ранее стало известно, что в ЛНР возбудили дело в отношении сотрудника ОБСЕ за передачу США секретных данных.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мировая история санкций
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Путин обсудил с Макроном и Шольцем ситуацию на Украине
Двоих российских полицейских уволили из МВД за пытки задержанных
Двоюродный брат Нурмагомедова угрожал египтянину пистолетом из-за шорт
В ООН опубликовали новые данные по числу украинских беженцев
В Госдуме возразили присваиванию статуса иноагента в качестве наказания
Количество пострадавших при обстреле поселка ЛНР «Точкой-У» снова выросло
Анита Цой назвала главные преимущества Москвы от других мировых столиц
В Австрии мужчины на внедорожниках с украинскими номерами избили двоих таксистов
Назван «чистый» курс рубля
Немецкие фермеры спрогнозировали проблемы с урожаем из-за санкций против России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.