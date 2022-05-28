В ЛНР возбудили дело после распространения туберкулеза с беспилотника ВСУ

МГБ ЛНР заявило о возбуждении уголовного дела по факту распространения туберкулеза с БПЛА

В Луганской народной республике (ЛНР) возбудили дело после распространения агитационных листовок, зараженных туберкулезом. Об этом сообщает Министерство государственной безопасности (МГБ) ЛНР.

По данным следствия, 11 ноября 2020 года неустановленные служащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросили с беспилотника «Лелека С-100» листки, похожие на деньги, над приграничным селом Степное.

«В ходе исследования листовок установлено их искусственное заражение чрезвычайно опасными штаммами высокой вирулентности, которые относятся к категории ШЛУ (широкой лекарственной устойчивости), в концентрации, способной обеспечить инфицирование и развитие туберкулезного процесса любой локализации», — заявили в МГБ ЛНР.

Следователи выяснили, что к преступлению причастны шесть человек. Сейчас правоохранители республики ищут информацию о фигурантах.

Ранее стало известно, что в ЛНР возбудили дело в отношении сотрудника ОБСЕ за передачу США секретных данных.